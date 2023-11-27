10:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Пропавшую больше двух недель назад 31-летнюю женщину в Воронежской области нашли мертвой
Ее тело обнаружили в воде.
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В Воронежской области нашли тело 31-летней Ольги Мозговой (Титовой), пропавшей в начале ноября в селе Лосево Павловского района. Труп обнаружили в воде недалеко от места пропажи. Об этом РИА «Воронеж» сообщил собственный источник в понедельник, 27 ноября.
Женщина пропала в ночь на среду, 8 ноября. Ольга Мозговая вышла от гостей, но домой не вернулась. Сообщалось, что в день исчезновения у пропавшей с собой был бирюзовый велосипед.
В конце прошлой недели РИА «Воронеж» писало, что по факту исчезновения 31-летней женщины следователи возбудили уголовное дело.
Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет официальную информацию в пресс-службе СУ СК по Воронежской области.
Ранее стало известно, что волонтеры закрыли поиски 46-летней жительницы поселка Отрадное Новоусманского района Натальи Бондаренко. Женщину, пропавшую 21 ноября, нашли мертвой.