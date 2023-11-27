09:54 (мск), источник: РБК
На Камчатке море вышло из берегов и затопило аэродром
Море вышло из берегов на севере Камчатки и затопило аэродром, сообщает «Кам 24» со ссылкой на главу МЧС по региону Сергея Лебедева.
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По данным ведомства, утром аэродром залила вода Берингова моря. Сейчас она уже отступила.
«Кам 24» опубликовало видео, на котором автор сообщает, что стоит на подтопленной взлетно-посадочной полосе. Как отмечает агентство, это полоса аэропорта Тиличики — административного центра Олюторского района на севере региона.
В АО «Камчатское авиационное предприятие» сообщили, что самолетное авиасообщение с Тиличиками приостановлено после подтопления взлетно-посадочной полосы.
Восстановить авиасообщении будет возможно только после полного осушения, часть пассажиров смогут улететь на вертолетах Ми-8, добавили в компании.
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