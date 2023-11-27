Один человек погиб во время урагана в Крыму

«Предварительно, есть погибший в селе Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — рассказал он.
Также он подтвердил информацию о пострадавших, сейчас их количество уточняется.
Власти Крыма начали работу по оценке ущерба от разгула стихии. По словам Крючкова, ущерб большой. В ряде приморских городов размыло набережные.
Самая сложная ситуация в Евпатории — там из местной гостиницы эвакуировано 100 человек, еще 150 человек вывезли с улицы Симферопольской. Сейчас на месте работает МЧС, затоплено около 200 домов.
Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших.
В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.