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10:08 (мск), источник: РИА Крым

Один человек погиб во время урагана в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. По предварительным данным, в Крыму в результате разгула стихии погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно, есть погибший в селе Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — рассказал он.

Также он подтвердил информацию о пострадавших, сейчас их количество уточняется.

Власти Крыма начали работу по оценке ущерба от разгула стихии. По словам Крючкова, ущерб большой. В ряде приморских городов размыло набережные.

Сейчас мы только начинаем оценивать ущерб, он очень большой. Такого шторма не было никогда. Локально было подобное в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью — большая трагедия для всего Крыма, потому как масштабы большие.

Олег Крючков

Самая сложная ситуация в Евпатории — там из местной гостиницы эвакуировано 100 человек, еще 150 человек вывезли с улицы Симферопольской. Сейчас на месте работает МЧС, затоплено около 200 домов.

Штормовое предупреждение действует на территории всего Крымского полуострова, а также на Кубани. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь воскресенья. Все экстренные службы приведены в полную готовность.

По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.

По информации МЧС России, в Крыму из-за непогоды четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. В Севастополе трое пострадавших. В минздраве Крыма сообщили о семи пострадавших.

В республике остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы двух многоэтажек. Спасатели эвакуировали из мест подтоплений 311 человек, в том числе 43 ребенка.

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