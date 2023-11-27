10:05 (мск), источник: АиФ Челябинск
Что известно о матери детей, погибших при пожаре в Челябинской области?
В момент трагедии малыши остались одни.
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25 ноября в Челябинской области при пожаре в комнате общежития погибли два маленьких ребенка. Маму малышей по ходатайству следствия отправили под стражу. Что известно о семье, где произошла трагедия?
Тела 3-летнего мальчика и 2-летней девочки были обнаружены при тушении пожара в поселке Мирный Сосновского района Челябинской области. По данным следствия, мама оставила малышей одних ночью, дети нашли спички и случайно подожгли диван.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, всего у женщины было четверо детей, несколько лет назад её лишили родительских прав на двоих старших. Вопрос ограничения прав в отношении маленьких детей ни судом, ни опекой не рассматривался.
«А еще у меня вопросы к близким родственникам мамы погибших детей. Насколько мне известно, мама с детьми жили сначала с бабушкой (прабабушкой детей), потом с матерью (бабушкой). Ни мать, ни бабушка не смогли и не стали продолжать совместное проживание, хотя именно они, зная особенности своей дочери и внучки, больше всех понимали, что с ними маленьким детям будет безопаснее».
Известно, что мать-одиночка с детьми состояли на учете как семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации. Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала изданию 74.ru, что 38-летняя женщина не хотела выходить на работу и отказывалась водить малышей в детский сад.
По ходатайству следователя мать погибших детей отправлена под стражу до 25 января 2024 года. Женщину обвиняют по ч.3 ст. 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По этой статье Уголовного кодекса предусмотрено наказание ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.