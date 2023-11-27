10:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Медики сообщили о состоянии 2-летней девочки, найденной в сугробе на Урале
Ребенка доставили в одну из больниц Екатеринбурга.
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В минздраве Свердловской области рассказали о состоянии двухлетней девочки, которая провела несколько часов в сугробе на морозе в Серове. Девочку в одном памперсе и распашонке без признаков дыхания и сердцебиения 23 ноября нашел отец, вернувшийся с работы.
«Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Ребенок перегоспитализирован силами Территориального центра медицины катастроф в одну из больниц Екатеринбурга», — говорится в сообщении свердловского минздрава.
Сейчас медики оказывают малышке всю необходимую помощь.