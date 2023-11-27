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10:22 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области сбили беспилотник

В Ростовской области сбили беспилотник, последствий на земле не установлено.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Беспилотник сбит в Ростовской области, последствий на земле не установлено, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В 9.30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено. Спасибо военным за выполненную работу.

Василий Голубев

Он поблагодарил военных за выполненную работу.

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