10:22 (мск), источник: РИА Новости
В Ростовской области сбили беспилотник
В Ростовской области сбили беспилотник, последствий на земле не установлено.
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Беспилотник сбит в Ростовской области, последствий на земле не установлено, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
В 9.30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено. Спасибо военным за выполненную работу.
Он поблагодарил военных за выполненную работу.