10:50 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Света нет, но вы держитесь: после сильнейшей метели жители Кишинева сутки просидят в темноте
Компания-поставщик предупредила, что ожидаются плановые отключения электроэнергии в столице.
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Ботаника:
Аэропорт, 8, 13, 60, 9003, Дачия, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/8, 60/9, 60/10, 60/12, 60/13, 62) — частично с 13:00 до 17:00.
Центр:
Г. Асаки, 44/2, 44/3, Хынчештское шоссе, 3−23, 29−43, 18, 32, 999, Митрополит Гурие Гросу, 3−15, Тудор Георге, 1−5, 2−4 — частично с 09:00 до 13:00.
Рышкановка:
А. Руссо, 2, 9001, Киев, 5, 6, 6/1, 8/1, 10/1, 12/1, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/2 — с 09:00 до 17:00.
А. Руссо, 2/1, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, Киев, 6/1, 10/2, 14/2, 14/3, Н. Димо, 11/5, 13, 17/3, 17/4 — частично с 11:00 до 17:00.