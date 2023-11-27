11:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Добро пожаловать: из-за коврика автомобиль протаранил двери минимаркета на Патрокле
В результате происшествия пострадавших нет.
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Автомобиль врезался в двери продуктового магазина в районе Патрокла сегодня, 27 ноября. По предварительной информации, результате происшествия пострадавших нет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Patrokl.Info.
Согласно данным источника, в двери продуктового магазина «Раз, два» на улице Сочинской, 11 (ЖК «Айвазовский») въехал легковой автомобиль Subaru. Водитель объяснил, что затормозить у него получилось из-за коврика, который заклинил педаль газа.
Момент столкновения попал на видео.
Отмечаем, что ранее рядом с минимаркетом, который открылся полтора месяца назад, сгорел мусорный контейнер.