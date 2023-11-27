Источник назвал имена стрелявших в ТЦ «Гринвич»

«Участники перестрелки — Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов, уроженцы Азербайджана. Они знакомы между собой, даже были товарищами. Гусейн — отличный спортсмен. О Рази известно, что он является зятем очень влиятельного человека в Екатеринбурге», — сказал один собеседник агентства.
Другой, который знаком с одним из участников перестрелки, добавил, что Гусейн и ранее проявлял себя как вспыльчивый человек. «По молодости он любил вызывать оппонентов на стрелки и устраивать разборки», — добавил собеседник.
Перестрелка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября, когда в торговом центре было много народа. По предварительной версии, двое отдыхавших в кафе не поделили место в коридоре, после чего завязался конфликт, переросший в стрельбу.
На данный момент оба задержаны и находятся в изоляторе. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».