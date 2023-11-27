10:25 (мск), источник: АиФ Волгоград
Волгоградцы застряли в пути с курортов черноморья из-за мегашторма в Крыму
Обесточена контактная сеть железной дороги, пути завалены деревьями, а в районе станции Лазаревской подмыло пути.
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Шторм на черноморском побережье обесточил накануне контактную сеть на Северо-Кавказской железной дороге. Это привело к задержке в движении поездов, сообщили накануне поздно вечером в компании.
«В связи с погодными условиями — сильным ветром до 25 м/c и дождем — в 19.00 было выявлено отсутствие напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста, а также падение деревьев на железнодорожные пути между станциями Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Также подмыло пути в районе станции Лазаревской. Движение на побережье приостановлено. На 22.45 время задержки составило около двух часов», — уточнили в пресс-службе СКЖД.
В настоящее время компанией предпринимаются все меры, чтобы нормализовать движения поездов в Краснодарском крае. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли около 150 работников железной дороги, работает оперштаб.
«На место направлены противоразмывные поезда со щебнем, бутовым камнем и другими необходимыми материалами. Однако работы осложняются тем, что шторм продолжается. Задерживается около полусотни пассажирских поездов. Водой и питанием пассажиров обеспечили, в вагонах поддерживают комфортный температурный режим», — подчеркивают в компании.
Информацию о движении поездов можно получить по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8−800−775−00−00, работающему круглосуточно, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте РЖД.
По данным наших коллег из kuban.aif.ru, из-за повреждения электросетей без света остались больше 40 тысяч потребителей, понедельник объявлен нерабочим днем.
В Волгоградской области ранее случились пожары на территории воинской части и заводе радиаторов после взрыва.