10:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Житель Красноярска, брызнувший баллончиком в лицо кондуктора, сдался полиции
Установлена личность жителя Красноярска, который напал на кондуктора.
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Житель Красноярска, который распылил перцовый баллончик в лицо кондуктора, сам пришел в полицию и раскаялся.
Напомним, инцидент произошел на маршруте № 90. Мужчина зашел в автобус на остановке «Центр стандартизации». Он хотел рассчитаться банковской картой, но оплата не прошла. Тогда женщина-кондуктор предложила заплатить наличкой. Из-за этого и начался скандал. Пассажир начал кричать, оскорблять кондуктора. Затем он достал перцовый баллончик и распылил его. Хулигану удалось сбежать.
Нападавшего узнали в Санкт-Петербурге и сообщили об этом в полицию. Однако в этот же вечер 25-летний мужчина сам пришел к правоохранителям. Он пояснил, что кондуктор якобы в грубой форме потребовала оплатить проезд наличными.
— Мужчина хотел выйти на следующей остановке, но женщина его толкнула, из-за чего он испытал «сильную физическую боль», которую не смог пережить и решил «дать сдачи», — добавили в краевом МВД.
В своем поступке житель краевой столицы раскаялся.
Сейчас полиция проводит проверку. Пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью.