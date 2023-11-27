Главное
Главные новости 27 ноября
10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска, брызнувший баллончиком в лицо кондуктора, сдался полиции

Установлена личность жителя Красноярска, который напал на кондуктора.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска, который распылил перцовый баллончик в лицо кондуктора, сам пришел в полицию и раскаялся.

Напомним, инцидент произошел на маршруте № 90. Мужчина зашел в автобус на остановке «Центр стандартизации». Он хотел рассчитаться банковской картой, но оплата не прошла. Тогда женщина-кондуктор предложила заплатить наличкой. Из-за этого и начался скандал. Пассажир начал кричать, оскорблять кондуктора. Затем он достал перцовый баллончик и распылил его. Хулигану удалось сбежать.

Нападавшего узнали в Санкт-Петербурге и сообщили об этом в полицию. Однако в этот же вечер 25-летний мужчина сам пришел к правоохранителям. Он пояснил, что кондуктор якобы в грубой форме потребовала оплатить проезд наличными.

— Мужчина хотел выйти на следующей остановке, но женщина его толкнула, из-за чего он испытал «сильную физическую боль», которую не смог пережить и решил «дать сдачи», — добавили в краевом МВД.

В своем поступке житель краевой столицы раскаялся.

Сейчас полиция проводит проверку. Пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что случилось с погодой: Шторм накрыл всю Европейскую часть России
Военная спецоперация на Украине 27 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье