«Мне так же, как и вам, больно»: аким Павлодарской области об убийстве Миланы Давыдовой

Асаин Байханов сообщил, что только в Экибастузе насчитывается 78 таких семей. В целом по области их больше 300.
«Конечно же, службы занимаются этой работой. Основная вина была в том, что местный акимат не обратил внимание на неэтичное поведение родителей, в частности мамы, и несвоевременно сообщил об этом. Это аул, который находится фактически в 65 км от Экибастуза. И в этом ауле, в той части, в которой жила мама, всего семь домов. И аул входит в один из трех-четырех населенных пунктов, который входит в один сельский округ. Мне так же, как и вам, было страшно, так же, как и вам, больно», — заявил он.
Аким региона заверил, что местные власти сделали соответствующие выводы.
«Но вы понимаете, мы сделали выводы. Провели работу. Я в Экибастузе провел совещание, мы детально разобрали вину каждой социальной и государственной служб и приняли соответствующее решение», — добавил Байханов.
Его также спросили, гарантирует ли он, что ответственные понесут наказание.
«Мы живем в правовом государстве и у каждого должностного лица есть ответственность, а также лица, которое совершило или подозревается в совершении преступлении», — подчеркнул он.
Асаин Байханов позже добавил, что полицейские сейчас расследуют уголовное дело по данному факту.
«Полиция сейчас ведет дело, она всесторонне все расследует. С точки зрения государственных служащих… я думаю, это послужило большим уроком для всех нас. Но сейчас, бывает, появляются в этом списке новые лица, которых очень тяжело выявить. Поэтому будем усиливать эту работу. Я действительно считаю, что это жуткий случай. К сожалению, здесь вина есть всех задействованных. Это недоглядел и участковый, и аким села, и службы социальной защиты, и соседи в том числе. Никто не сигнализировал, что есть такая проблема. Обычно в сельской местности информация распространяется быстро, что есть какие-то противоправные действия и так далее. Но никто не сообщал этого», — добавил аким Павлодарской области.