11:38 (мск), источник: "Российская газета"
В Крыму из-за урагана ввели режим ЧС
Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории определенных муниципальных образований в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Такая мера вызвана нарушением жизнедеятельности населения в связи с неблагоприятными погодными условиями.
На полуостров обрушился ураган. Замечена такая климатическая аномалия, как снегопад одновременно с грозой.
Ранее советник главы республики Олега Крючков рассказал, что после разгула стихии без света до сих пор остаются около 400 тысяч жителей. Понедельник на полуострове власти объявили выходным днем.