10:53 (мск), источник: Татарстан 24
В Набережных Челнах из детсада сбежали две девочки
Информацию передали в прокуратуру.
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Из детского сада № 83 «Реченька» в 39-м комплексе в Челнах в пятницу сбежали две девочки. Об этом случае рассказала мама одной из них в социальных сетях. Женщина была поражена тем, что о пропаже ребенка ей сообщили спустя полтора часа.
«Мое материнское сердце никак не успокоится. В 13:35 мне звонит воспитатель нашей группы и сообщает, что моя дочь вместе с другой девочкой потерялись после прогулки и до сих пор не могут их найти. С прогулки в здание сада группа заходит около 12 часов. То есть 1,5 часа они мне не сообщали о произошедшем!», — написала мама ребенка.
С работы женщина быстро поехала в детский сад. К счастью, к ее приезду детей уже нашли, с ними все было в порядке. Но родитель настаивает, что ситуация все равно опасная.
«Могло произойти всякое, даже представить страшно. Ведь за время отсутствия девочки успели погулять в трех комплексах, трижды перейти дорогу», — добавляет она.
Старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев ответил, что информация передана в прокуратуру Набережных Челнов для организации проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее мы рассказывали, как в Челнах отец сбежал с ребенком из детсада через окно, чтобы не отдавать его матери. До этого женщина искала сына целый год.