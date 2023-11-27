11:47 (мск), источник: Комсомольская правда
Вблизи школы в центре Ростова-на-Дону потушили пожар
В центре Ростове-на-Дону потушили постройку, выгорело 30 кв. метров.
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Утром 27 ноября на улице Социалистической в Ростове-на-Дону потушили пожар. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.
— Вызов на Социалистическую, 99 поступил около 9:40. В 10:07 горение ликвидировали на площади в 30 кв. метров. На месте происшествия от ведомства работали 19 человек, было задействовано 5 единиц техники, — прокомментировали в МЧС.
Добавим, ранее о происшествии в соцсетях рассказали очевидцы. Судя по видео, пламя полыхало внутри постройки: из окон вырывался огонь, а на улице был дым. По данным сервиса Яндекс. Карты, пожар произошел вблизи школы № 39.
Напомним, на прошедших выходных в Ростове-на-Дону горел Северный рынок.