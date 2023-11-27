10:58 (мск), новости Узбекистана, источник: РИА Новости
В Узбекистане трех медиков арестовали из-за массового отравления детей
В Узбекистане трех медиков арестовали из-за отравления детей препаратом йода.
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — РИА Новости. Трое медицинских работников заключены под стражу в Узбекистане в связи с расследованием массового отравления детей в сентябре из-за передозировки местным препаратом йодида калия «Антиструмин», сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда.
В сентябре минздрав сообщил, что в больницы Наманганской области из местных детсадов поступили 450 детей с симптомами отравления — высокой температурой, головной болью, у некоторых наблюдалась тошнота и рвота. В ноябре ведомство признало, что причиной недомогания стала передозировка местного препарата йодида калия «Антиструмин». Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями». В понедельник местное издание bugun.uz сообщило, что по делу арестованы трое сотрудников медицинских ведомств республики.
«Решением Яшнабадского районного суда по уголовным делам Ташкента трое подозреваемых заключены под стражу», — сказал представитель суда, комментируя сообщение в СМИ.
По его данным, в их числе заместитель директора республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии, а также двое сотрудников министерства здравоохранения.
С 20 сентября во всех школах и детсадах Узбекистана стартовала программа йодизации — еженедельно детям должны были выдавать таблетки йода «Антиструмин» местного производства в профилактической дозе, чтобы защитить их от дефицита этого микроэлемента в организме.
Ранее издание uznews.uz распространило фото письма министерства здравоохранения страны о срочном прекращении использования «Антиструмина» в программе йодизации до завершения расследования причин массовой госпитализации детей.