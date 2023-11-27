11:20 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Двух молодых мам поймали на продаже младенцев — полиция
Казахстанские стажи порядка подвели итоги операции «STOP трафик».
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АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. Молодые мамы в Казахстане торгуют своими малышами — о двух случаях рассказал на брифинге начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.
По его словам, в ходе республиканской операции «STOP трафик» полицейские выявили 39 преступлений, из которых 7 случаев торговли людьми, в числе которых пятеро детей.
В Алматинской области, заявил Нурмагамбетов, сотрудники УБОП выявили факт купли-продажи новорожденным ребенком.
«Установлено, что 24-летняя жительница области, находясь на седьмом месяце беременности, разместила в социальной сети объявление о продаже ребенка и одновременно занималась поиск покупателей».
По результатам, она вышла на бездетную семейную пару.
«В октябре между сторонами состоялась незаконная передача новорожденного с целью дальнейшего усыновления».
Факт зарегистрировали в реестре досудебных расследований по статье «торговля несовершеннолетними», начато следствие. Подозреваемая, добавил Нурмагамбетов, водворена в ИВС.
Другой факт торговли новорожденным зарегистрирован в Шымкенте, рассказал начальник департамента.
«Сотрудники УБОП установили, что 23-летняя молодая женщина занималась поиском покупателей своего ребенка и через посредника нашла 45-летнюю жительницу другой области, с которой в последующем договорились о совершении возмездной сделки».
На время расследования ребенка поместили в Дом малютки, отметил он. Подозреваемая, заявил Нурмагамбетов, неоднократно привлекалась за мошенничество и имеет многочисленные долги. В настоящее время она находится под стражей.