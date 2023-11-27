Главное
Главные новости 27 ноября
11:20 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Двух молодых мам поймали на продаже младенцев — полиция

Казахстанские стажи порядка подвели итоги операции «STOP трафик».

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. Молодые мамы в Казахстане торгуют своими малышами — о двух случаях рассказал на брифинге начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

По его словам, в ходе республиканской операции «STOP трафик» полицейские выявили 39 преступлений, из которых 7 случаев торговли людьми, в числе которых пятеро детей.

В Алматинской области, заявил Нурмагамбетов, сотрудники УБОП выявили факт купли-продажи новорожденным ребенком.

«Установлено, что 24-летняя жительница области, находясь на седьмом месяце беременности, разместила в социальной сети объявление о продаже ребенка и одновременно занималась поиск покупателей».

подчеркнул глав департамента.

По результатам, она вышла на бездетную семейную пару.

«В октябре между сторонами состоялась незаконная передача новорожденного с целью дальнейшего усыновления».

заявил он.

Факт зарегистрировали в реестре досудебных расследований по статье «торговля несовершеннолетними», начато следствие. Подозреваемая, добавил Нурмагамбетов, водворена в ИВС.

Другой факт торговли новорожденным зарегистрирован в Шымкенте, рассказал начальник департамента.

«Сотрудники УБОП установили, что 23-летняя молодая женщина занималась поиском покупателей своего ребенка и через посредника нашла 45-летнюю жительницу другой области, с которой в последующем договорились о совершении возмездной сделки».

подчеркнул Нурмагамбетов.

На время расследования ребенка поместили в Дом малютки, отметил он. Подозреваемая, заявил Нурмагамбетов, неоднократно привлекалась за мошенничество и имеет многочисленные долги. В настоящее время она находится под стражей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Третья за месяц трагедия произошла в 'Казахмысе'
Каспийское море прошло критическую отметку обмеления
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта