11:12 (мск), источник: АиФ Самара
В Самаре дерево раздавило крышу автомобиля
Об этом сообщают местные жители.
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В Самаре 27 ноября местные жители заметили, что дерево упало на припаркованный неподалеку автомобиль на улице Физкультурной, 121А. Сразу две машины пострадали от одного и того же дерева. Два пестрых отечественных автомобиля с практически проломленной крышей так и стоят припаркованными к злополучному месту.
Отметим, что место, где были расположены машины не являются специально отведенными под парковку. Судя по фотографиям от местных жителей, «парковка» выглядит, как небольшой грязевой бугор, где самарцы оставляют свои автомобили. Естественно, многие машины застревают в такой импровизированной парковке.
Напомним, что 10 ноября в Самаре дерево упало на автомобили по улице Ерошевского.