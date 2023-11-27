Главное
Главные новости 27 ноября
11:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Из-за непогоды в семи районах Воронежской области нарушено электроснабжение

В Воронежской области из-за непогоды нарушено электроснабжение в семи районах — Кантемировском, Лискинском, Нижнедевицком, Павловском, Рамонском, Репьевском и Таловском.

Восстановительные работы ведут 13 бригад, в которые входят 32 специалиста и 14 единиц спецтехники. Об этом сообщили в компании «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»). По данным энергетиков, в регионе идет сильный дождь, порывы ветра достигают 20 м/с.

Ранее электроснабжение было нарушено еще в четырех районах — Бутурлиновском, Каменском, Новохоперском и Острогожском. В них энергетики уже провели ремонт.

Ранее региональный Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Про данным синоптиков, с 00:00 27 ноября до 00:00 28 ноября его порывы в Воронеже и области могут достигнуть 15−20 м/с.

Алина Морозова

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина объявила демобилизацию
Песков ответил на вопрос о помиловании участника ритуальных убийств
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта