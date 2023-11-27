12:05 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Под Новосибирском 27 ноября произошло пять землетрясений подряд
В Искитимском районе 27 ноября за короткий произошло пять землетрясений подряд.
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Сила толчков в эпицентре достигала почти 6 баллов.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы, четыре землетрясения случились в 12:22 по местному времени. Их магнитуда составила 4,3−4,6. Самое сильный толчок магнитудой 4,8 зафиксирован спустя час, в 13:22. Эпицентр находился в районе села Усть-Чем, там сила колебаний составила 5,8 баллов.
Как сообщили очевидцы «Искитимской газете», «тряхануло серьезно, даже испугались немного». В офисах со стен падали зеркала, покатилась мебель. Известно о случае, когда человек поймал падающий кулер.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Искитимском районе 3 ноября произошло землетрясение магнитудой 2,2.