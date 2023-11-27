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27 ноября, источник: РБК

В Самаре задержали женщину, склонявшую военных переходить на сторону ВСУ

Жительницу Самары задержали по подозрению в склонении российских военных переходить на сторону ВСУ, говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

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«Задержанная склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС России», — отметили в ФСБ.

В отношении нее возбудили дело по статье 275 УК России (государственная измена). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

ФСБ регулярно сообщает о задержаниях граждан России, которые планировали уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ в зоне военной операции или как-либо еще поддержать украинскую сторону.

Так, 23 ноября сотрудники ФСБ задержали в Брянской области россиянина, собиравшегося выехать на Украину для вступления в ВСУ. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК (покушение на участие в деятельности террористической организации). Мужчину арестовали.

В конце октября в ЛНР во время боевых столкновений задержали россиянина, который вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действия против российской армии. Он является уроженцем Тверской области и занимал должность замглавы штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины, сообщили в ФСБ.

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