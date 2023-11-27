11:54 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Движение грузовиков через некоторые КПП в Молдове ограничено, многие трассы блокированы
В Погранполиции сообщили, какова ситуация на КПП страны после прошедшей в центре и на юге сильнейшей метели.
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КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik.На восточной, западной и южной границах Молдовы движение автотранспорта происходит в зимних условиях, сообщили в Пограничной полиции страны.
«️Проезд грузовых автомобилей через пограничные переходы Леушены-Албица, Кагул и Джурджулешты ограничен» — уточнили в ведомстве.
Также в Погранполиции сообщили, что власти Румынии временно запрещают движение грузовиков из-за перекрытых дорог общего пользования. Из-за заснеженной дороги между пунктами пропуска молдавско-украинской границы Джурджулешты (Молдова) и Рени (Украина) движение транспорта было остановлено до улучшения погодных условий, отмечают в ведомстве.
«Пункт пропуска Чишмикёй прекратил свою деятельность из-за отключения электричества и одновременно перекрытия подъездной дороги. Также из-за заснеженной дороги остается заблокированным доступ к пограничным пунктам “Чадыр-Лунга 1” и “Чадыр-Лунга 2”, — также информирует Погранполиция.
Все остальные пункты пересечения границы работают в обычном режиме.
В Главном инспекторате полиции страны сообщили, что по-прежнему заблокированы из-за снежных заносов следующие дороги:
Премьер-министр Дорин Речан в соцсетях сообщил, что на дежурстве на трассах Молдовы находятся более 1400 полицейских, 800 сотрудников пограничной полиции, 400 спасателей, 300 работников дорожных служб, 160 карабинеров.
Работы по подключению населенных пунктов и домохозяйств к электроснабжению ведутся в 147 населенных пунктах страны.
«Международный аэропорт вернулся к своему обычному ритму работы. Со вчерашнего вечера все рейсы приземляются и взлетают в обычном режиме», — также проинформировал премьер-министр.