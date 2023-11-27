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11:54 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Движение грузовиков через некоторые КПП в Молдове ограничено, многие трассы блокированы

В Погранполиции сообщили, какова ситуация на КПП страны после прошедшей в центре и на юге сильнейшей метели.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik.На восточной, западной и южной границах Молдовы движение автотранспорта происходит в зимних условиях, сообщили в Пограничной полиции страны.

«️Проезд грузовых автомобилей через пограничные переходы Леушены-Албица, Кагул и Джурджулешты ограничен» — уточнили в ведомстве.

Также в Погранполиции сообщили, что власти Румынии временно запрещают движение грузовиков из-за перекрытых дорог общего пользования. Из-за заснеженной дороги между пунктами пропуска молдавско-украинской границы Джурджулешты (Молдова) и Рени (Украина) движение транспорта было остановлено до улучшения погодных условий, отмечают в ведомстве.

«Пункт пропуска Чишмикёй прекратил свою деятельность из-за отключения электричества и одновременно перекрытия подъездной дороги. Также из-за заснеженной дороги остается заблокированным доступ к пограничным пунктам “Чадыр-Лунга 1” и “Чадыр-Лунга 2”, — также информирует Погранполиция.

Все остальные пункты пересечения границы работают в обычном режиме.

В Главном инспекторате полиции страны сообщили, что по-прежнему заблокированы из-за снежных заносов следующие дороги:

  • R- 32 Кагул — село Балабану.
  • М-3 Новоселовка- Вулканешты- Джурджулешты.
  • R-35 Вишневка- Кантемир- Комрат.
  • Р-26 Михайловка — Чимишлия (частично).
  • R-31 Тудора-Паланка.
  • Р-2 Кишинев-Бендеры.
  • R-30 Чобановка — Троица-Ноуэ.
  • М-5 Бульбоака.
  • Город Тогатин в сторону села Челтуиторь.
  • Улица Бэчой-Ной — Друмул-Бэчойулуй.

Премьер-министр Дорин Речан в соцсетях сообщил, что на дежурстве на трассах Молдовы находятся более 1400 полицейских, 800 сотрудников пограничной полиции, 400 спасателей, 300 работников дорожных служб, 160 карабинеров.

Работы по подключению населенных пунктов и домохозяйств к электроснабжению ведутся в 147 населенных пунктах страны.

«Международный аэропорт вернулся к своему обычному ритму работы. Со вчерашнего вечера все рейсы приземляются и взлетают в обычном режиме», — также проинформировал премьер-министр.

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