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11:35 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Держали в рабстве два года: полицейские нашли похищенного мужчину в Павлодарской области

Возбуждены уголовные дела за незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации, проводится расследование.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 27 ноя·- Sputnik. По итогам республиканской операции «STOP трафик» из трудового рабства удалось вызволить нескольких людей, сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

Он рассказал о двух из трех выявленных случаях незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации.

По словам Нурмагамбетова, в Абайской области в полицию обратилась женщина, которая заявила о пропаже брата 1973 года рождения, страдающего психическими расстройствами.

«В ходе проверки информации сотрудниками УБОП задержаны двое мужчин, которые путем обмана и изъятия средств связи вывезли его из Семея в крестьянское хозяйствов 200 километрах от города, в целях трудовой эксплуатации», — заявил Нурмагамбетов.

Он отметил, что мужчину удерживали в течение трех недель, принуждая к труду в домашнем хозяйстве. Случай зарегистрировали в реестре досудебных расследований по статье 128 Уголовного кодекса Казахстана (торговля людьми).

В Павлодарской области сотрудники УБОП областной полиции пресекли факт принудительного труда.

«Установлено, что мужчину, 1987 года рождения путем угроз вывезли в охотничий дом, находившийся в 60 километрах от ближайшего населенного пункта, где в течение двух лет принуждали к труду, используя долговую кабалу», — подчеркнул Нурмагамбетов.

Возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации, проводится расследование.

Оба потерпевших, подчеркнул глава департамента по борьбе с организованной преступностью, возвращены родственникам.

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