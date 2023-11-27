Держали в рабстве два года: полицейские нашли похищенного мужчину в Павлодарской области

АСТАНА, 27 ноя·- Sputnik. По итогам республиканской операции «STOP трафик» из трудового рабства удалось вызволить нескольких людей, сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.
Он рассказал о двух из трех выявленных случаях незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации.
По словам Нурмагамбетова, в Абайской области в полицию обратилась женщина, которая заявила о пропаже брата 1973 года рождения, страдающего психическими расстройствами.
«В ходе проверки информации сотрудниками УБОП задержаны двое мужчин, которые путем обмана и изъятия средств связи вывезли его из Семея в крестьянское хозяйствов 200 километрах от города, в целях трудовой эксплуатации», — заявил Нурмагамбетов.
Он отметил, что мужчину удерживали в течение трех недель, принуждая к труду в домашнем хозяйстве. Случай зарегистрировали в реестре досудебных расследований по статье 128 Уголовного кодекса Казахстана (торговля людьми).
В Павлодарской области сотрудники УБОП областной полиции пресекли факт принудительного труда.
«Установлено, что мужчину, 1987 года рождения путем угроз вывезли в охотничий дом, находившийся в 60 километрах от ближайшего населенного пункта, где в течение двух лет принуждали к труду, используя долговую кабалу», — подчеркнул Нурмагамбетов.
Возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации, проводится расследование.
Оба потерпевших, подчеркнул глава департамента по борьбе с организованной преступностью, возвращены родственникам.