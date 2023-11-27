Пожар в Челябинской области уничтожил 15 тонн семечек

Сигнал о возгорании металлической зерносушилки на улице Новокузнецкой поступил в пожарную часть ранним утром. На место ЧП прибыли три единицы техники и девять огнеборцев.
— В результате пожара повреждена зерносушилка и уничтожено 15 тонн семечек, — сообщили в пресс-службе Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. — Погибших и пострадавших нет..
Причины пожара устанавливают сотрудники районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы.
За день до этого в Челябинске загорелся трансформатор тракторного завода. На место возгорания были направлены 20 пожарных единиц техники. Никто не пострадал, и происшествие не повлияло на работу производства. Летом этот завод также стал причиной оперативной работы пожарных, когда в одном из зданий вспыхнула рабочая раздевалка.
А в субботу, 25 ноября, огнеборцы тушили пожар в посёлке Мирный Сосновского района. К сожалению, без жертв не обошлось. Трагедия унесла жизнь трёхлетнего мальчика и его двухлетней сестры. Маму, которая оставила детей без присмотра арестовали и отправили в следственный изолятор.