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11:58 (мск), источник: Pchela.News

Пожар в Челябинской области уничтожил 15 тонн семечек

В понедельник, 27 ноября, в посёлке Большевик Варненского района загорелась зерносушилка. Огонь уничтожил оборудование и 15 тонн семечек. Причины пожара ещё уточняются.

Источник: 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области/Vk.com

Сигнал о возгорании металлической зерносушилки на улице Новокузнецкой поступил в пожарную часть ранним утром. На место ЧП прибыли три единицы техники и девять огнеборцев.

— В результате пожара повреждена зерносушилка и уничтожено 15 тонн семечек, — сообщили в пресс-службе Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. — Погибших и пострадавших нет..

Причины пожара устанавливают сотрудники районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

За день до этого в Челябинске загорелся трансформатор тракторного завода. На место возгорания были направлены 20 пожарных единиц техники. Никто не пострадал, и происшествие не повлияло на работу производства. Летом этот завод также стал причиной оперативной работы пожарных, когда в одном из зданий вспыхнула рабочая раздевалка.

А в субботу, 25 ноября, огнеборцы тушили пожар в посёлке Мирный Сосновского района. К сожалению, без жертв не обошлось. Трагедия унесла жизнь трёхлетнего мальчика и его двухлетней сестры. Маму, которая оставила детей без присмотра арестовали и отправили в следственный изолятор.

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