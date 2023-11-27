Главное
Главные новости 27 ноября
12:25 (мск), источник: АиФ Пермь

Мошенники рассылают пермякам сообщения от имени председателя ЗС Сухих

В заксобрании предупреждают о фейковом аккаунте.

Пресс-служба парламента Пермского края предупреждает о мошенниках, которые присылают сообщения от имени председателя ЗС Валерия Сухих.

«Стали известны случаи, когда пермякам приходят сообщения от имени председателя ЗС Пермского края. Этот аккаунт не принадлежит Валерию Сухих. Если вам пришло подобное сообщение, игнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя».

рассказали в региональном парламенте

Напомним, ранее были и другие случаи, когда мошенники представлялись чиновниками в Прикамье. В частности, рассылали фейковые письма от имени министра территориального развития Виктора Батмазова.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта