12:25 (мск), источник: АиФ Пермь
Мошенники рассылают пермякам сообщения от имени председателя ЗС Сухих
В заксобрании предупреждают о фейковом аккаунте.
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Пресс-служба парламента Пермского края предупреждает о мошенниках, которые присылают сообщения от имени председателя ЗС Валерия Сухих.
«Стали известны случаи, когда пермякам приходят сообщения от имени председателя ЗС Пермского края. Этот аккаунт не принадлежит Валерию Сухих. Если вам пришло подобное сообщение, игнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя».
Напомним, ранее были и другие случаи, когда мошенники представлялись чиновниками в Прикамье. В частности, рассылали фейковые письма от имени министра территориального развития Виктора Батмазова.