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11:54 (мск), источник: Om1.ru

Самолёт из Омска кружил над Москвой

Как оказалось, у самолёта возникли проблемы с выпуском закрылков.

Источник: Om1.ru

В телеграм-канале AVIAINCIDENT рассказали о ЧП, которое произошло в районе аэропорта Внуково в Москве. В минувшее воскресенье, 26 ноября, над аэродромом сделал дополнительный круг самолёт из Омска авиакомпании «Азур Эйр».

Как оказалось, командир воздушного судна доложил о проблеме с выпуском механизации, рассинхронизации выпуска закрылков. Пилот принял решение выполнить ещё один заход на посадку для проверки.

Посадка состоялась в 21:42 и прошла благополучно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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