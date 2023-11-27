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11:53 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске парня ударило током в троллейбусе

В Новосибирске молодого человека ударило током в троллейбусе № 5.

Он упал на ступеньки и начал кричать. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 ноября, на остановке общественного транспорта «Октябрьский универмаг». Об этом НГС рассказала другая пассажирка.

Женщина не знает, потребовалась ли пострадавшему парню медицинская помощь. Он был весь мокрый от снега, когда заходит в троллейбус.

«Сначала мы не поняли, что случилось. А потом он сказал, что его током ударило, потому что весь мокрый был от снега», — уточнила сибирячка.

К пострадавшему вышел водитель. В «Горэлектротранспорте» заявили, что информация о ЧП пока не поступала.

Ранее стало известно, что в Новосибирске при входе в троллейбус током ударило собаку. К счастью, питомец отделался испугом и не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.
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