11:51 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирской области 27 ноября произошло землетрясение магнитудой 4,7
Эпицентр находился в Искитимском районе. Подземные толчки ощутили жители нескольких населенных пунктов.
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В понедельник, 27 ноября в Искитимском районе Новосибирской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7. Сейсмособытие произошло в 13.22 по новосибирскому времени (6.22 по Гринвичу). В текущем году, по данным сейсмологов, это самое сильное землетрясение в регионе.
«Землетрясение произошло в районе Горловского угольного прогиба, где идет добыча антрацита. — сообщил BFM-Новосибирск директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Алексей Еманов. — Ближайшие к эпицентру населенные пункты, это села Усть-Чем, Харино, Елбаши. Там подземные толчки были особенно сильными. На этой территории сейсмособытия происходят регулярно и мы за пристально наблюдаем. В указанных населенных пунктах установлены сейсмостанции, мы получаем с них данные в режиме реального времени. По нашим данным, эпицентр находился довольно близко к поверхности земли»..
В 2023 года в Новосибирской области произошло по меньшей мере 10 землетрясений. Большинство из них происходили именно в Искитимском районе. При магнитуде выше 3,7 сообщения о подземных толчках поступают из большого количества населенных пунктов.
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