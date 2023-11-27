12:01 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Автобус и три легковушки столкнулись под Чаусами, есть погибшие
МВД сообщает о смертельном ДТП с участием трех легковушек и автобуса в Чаусском районе.
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«Сегодня около 9:20 на автодороге Р-122 при выезде за пределы города в направлении Черикова, по предварительной информации, водитель Fiat не справилась с управлением, автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом MAЗ. Водители двигавшихся попутно автомобилей Toyota и Lada не успели остановить свои транспортные средства и также стали участниками ДТП», — говорится в сообщении.
«Две женщины — водитель и пассажир Fiat — погибли», — добавили там.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики. Инспекторы ДПС обеспечивают безопасный проезд.