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12:15 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму ИнБЮМ

В Севастополе стихия уничтожила устричную ферму Института биологии Южных морей.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Стихия уничтожила причал, маяк, устричную ферму Института биологии Южных морей (ИнБЮМ) в Севастополе, затонуло маломерное судно, залиты лаборатории и библиотека, институт будет просить помощи для ликвидации повреждений, сообщил РИА Новости директор ФИЦ ИнБЮМ доктор географических наук Роман Горбунов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в федеральном исследовательском центре ИнБЮМ пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб, а в расположенном в том же здании на улице Нахимова, 2 Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли свыше 500 морских животных.

«В основном корпусе ФИЦ ИнБЮМ у нас выбило окна, затопило лаборатории, затопило научную библиотеку, пострадали фонды — вытаскивали из воды просто книги, библиотека, научное оборудование. Кровля повреждена, проводка коротит по лабораториям», — сказал Горбунов.

Значительные разрушения есть и на территории Радиобиологического корпуса института (Катерная улица, 47).

«Произошли обрушение причальной стенки-стоянки маломерных судов, разрушен маяк, во время стихии уничтожен экспериментальный устричный спат ФИЦ ИнБЮМ, который располагался на доращивании в море. Волной разбито оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устрицы. Полностью уничтожено предприятие по выращиванию устриц — смыло устричную ферму, оборудование, затонуло маломерное судно “Моллюск”, — рассказал Горбунов.

Сотрудники вспомогательных служб ИнБЮМ устраняют последствия. Горбунов отметил, что институт будет просить помощи в РАН и Минобрнауки в восстановлении и ликвидации последствий. Помощь учреждению уже оказывают власти Севастополя, добавил он.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки — Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, в Крыму — выходной день для всех.

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