12:22 (мск), источник: АиФ Волгоград
В столкновении волгоградского микроавтобуса под Рязанью пострадал подросток
Под Рязанью за несколько дней это уже вторая авария с пассажирскими автобусами из Волгограда.
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В Рязанской области микроавтобус из Волгограда попал в ДТП на заснеженной трассе. Грузовик Volvo, который оказался техникой дорожной службы, протаранил правый борт Hyundai. Удар был такой силы, что обшивка кузова оказалась вдавлена в салон микроавтобуса.
"По предварительным данным, авария произошла на 196-м километре трассы Москва — Волгоград. Микроавтобусом Hyundai H1, управлял 55-летний житель Волгоградской области. В аварии участвовали также Volkswagen Polo под управлением 34-летнего мужчины и Volvo FM Truck с 33-летним водителем, — рассказали в УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП пострадали водитель микроавтобуса и два пассажира — 14-летний подросток и 49-летняя женщина. Все госпитализированы. Это не первая авария с участием волгоградцев под Рязанью. Несколько дней назад рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Волгоград, потерял спарку колес на ведущей оси среднего моста. В салоне находились 56 человек.