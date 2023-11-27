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14:09 (мск), источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске суд отправил в колонию экс-депутата Лаптева

Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении Владимира Лаптева, бывшего члена Совета Федерации и экс-депутата заксобрания Новосибирской области, обвиняемого в мошенничестве и коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, парламентария задержали в сентябре 2022 года. В июне 2023 года из СИЗО его поместили под домашний арест. В июле срок домашнего ареста продлили. В августе суд приступил к рассмотрению уголовного дела.

Гособвинение запросило девять лет в колонии строгого режима и штраф более 35 млн рублей. Однако сторона защиты предложила заменить реальный срок условным. Адвокат экс-депутата посчитал, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества.

Лаптева обвиняют в даче взятки должностному лицу, получении взятки в особо крупном размере и двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Парламентарий трижды встречался с судьей и просил прекратить дело. Он подарил ей 5 кг фиников, вино и бокалы, а также кондитерские изделия и букет белых роз на сумму 11,2 тысяч рублей. После действий Лаптева «служительница Фемиды» обратилась в правоохранительные органы.

В понедельник, 27 ноября 2023 года, состоялся суд над Владимиром Лаптевым. Его признали виновным в инкриминируемых преступлениях. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафом в размере 11 900 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 4 года», — поделились в пресс-службе суда.

Надежда Карпеко.

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