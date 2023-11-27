14:16 (мск), источник: Комсомольская правда
В Новосибирске задержали хакера за атаку на сайт НГУ
Новосибирцу пригрозили уголовным делом за атаку на сайт НГУ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
57-летнего хакера из Новосибирска задержали за попытку атаки на сайты правительственных ресурсов. Мужчина пытался взломать сайты НГУ и Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области с помощью вирусных программ. Атака не удалась, а сам хакер пока отделался предупреждением.
— Гражданину объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. В случае возникновения повторных подобных ситуаций он понесет уголовное наказание, — сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.
С начала 2023 года в отношении жителей Новосибирской области за совершение компьютерных преступлений возбуждено 15 уголовных дел. 11 граждан осуждены, 13 — привлечены к административной ответственности. Еще троим объявлены официальные предостережения.