13:04 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростовской области около 100 тысяч человек остались без света из-за урагана
В Ростовской области около 100 тысяч человек остались без света из-за ураганного ветра.
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Об этом 27 ноября сообщили в правительстве донского региона.
Из-за многочисленных обрывов линий электропередач обесточенными оказались несколько улиц Красного Сулина, Шахт, Новочеркасска, Батайска, Ростова
В ремонте электросетей по всей области принимают участие более 100 аварийных бригад.