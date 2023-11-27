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13:04 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростовской области около 100 тысяч человек остались без света из-за урагана

В Ростовской области около 100 тысяч человек остались без света из-за ураганного ветра.

Источник: РОССЕТИ ЮГ

Об этом 27 ноября сообщили в правительстве донского региона.

Из-за многочисленных обрывов линий электропередач обесточенными оказались несколько улиц Красного Сулина, Шахт, Новочеркасска, Батайска, Ростова и т. д. Кроме того, с проблема столкнулись жители поселков Синегорского, Персиановского, Шолоховского.

В ремонте электросетей по всей области принимают участие более 100 аварийных бригад.

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 Последствия урагана в Ростовской области
В Ростовской области около 100 тысяч человек остались без света из-за ур...
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