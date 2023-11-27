13:07 (мск), источник: РИА Новости
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя — РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. Для организации помощи людям привлечены более 5,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования.
В ряде муниципалитетов силы ЧС борются с последствиями погодных явлений. Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск-Азов. На данный момент за помощью к спасателям обратились жители хуторов Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино, эвакуировано около 20 человек.
Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад.
Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду.
В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на- Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. В регионе без света остаются около 100 тысяч жителей области.