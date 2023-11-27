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13:07 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя — РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. Для организации помощи людям привлечены более 5,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования.

Василий Голубев

В ряде муниципалитетов силы ЧС борются с последствиями погодных явлений. Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск-Азов. На данный момент за помощью к спасателям обратились жители хуторов Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино, эвакуировано около 20 человек.

Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад.

Василий Голубев

Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду.

В понедельник сильный ветер массово повалил деревья в Ростове-на- Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. В регионе без света остаются около 100 тысяч жителей области.

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