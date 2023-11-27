13:11 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму количество пострадавших от урагана увеличилось до десяти человек
Эвакуировано более 350 крымчан.
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В Крыму от урагана пострадало десять человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.
Кроме того, один человек в Крыму погиб от последствий стихии. В ведомстве отметили, что в превентивных целях было эвакуировано около 350 крымчан.
Напомним, что новый виток непогоды ожидается в Крыму 27 ноября.