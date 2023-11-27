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15:45 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге пенсионер ранил из револьвера своего брата

В Северной столице задержан 72-летний неработающий пенсионер, выстреливший в грудь своему 59-летнему брату. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло в Адмиралтейском районе города, в коммунальной квартире в одном из домов по набережной Обводного канала. Как установили сотрудники полиции, 72-летний жилец коммунальной квартиры во время внезапно возникшей ссоры достал револьвер «Ruby Extra» и выстрелил в брата, попав ему в грудь. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.

Пострадавший за медицинской помощью обратился не сразу, однако ухудшение состояния заставило его вызвать медиков, которые и отправили его в больницу.

По горячим следам стрелявший был задержан. Оружие, из которого был произведен выстрел, изъято. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

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