В Петербурге пенсионер ранил из револьвера своего брата

ЧП произошло в Адмиралтейском районе города, в коммунальной квартире в одном из домов по набережной Обводного канала. Как установили сотрудники полиции, 72-летний жилец коммунальной квартиры во время внезапно возникшей ссоры достал револьвер «Ruby Extra» и выстрелил в брата, попав ему в грудь. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.
Пострадавший за медицинской помощью обратился не сразу, однако ухудшение состояния заставило его вызвать медиков, которые и отправили его в больницу.
По горячим следам стрелявший был задержан. Оружие, из которого был произведен выстрел, изъято. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).