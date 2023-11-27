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14:06 (мск), источник: АиФ Кубань

Владелец севшего на мель сухогруза в Анапе не выходит на связь

На борту сухогруза «Blue Shark» находился 21 человек экипажа.

Источник: АиФ

Владелец севшего на мель сухогруза в Анапе не выходит на связь. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В настоящее время о транспортировке сухогруза «Blue Shark» не ведется речи. Судно может повторить судьбу сухогруза «Rio», севшего на мель в 2018 году неподалеку от Геленджика. Корабль уже стал достопримечательностью Краснодарского края. Стоимость транспортировки «Rio» оценили на сумму, равную стоимости самого судна.

Ранее мы сообщали, что в Анапе из-за шторма сел на мель сухогруз «Blue Shark». Его выбросило на мель в районе поселка Витязево. Как сообщил капитан, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта.

Во время загрузки произошла ошибка.
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