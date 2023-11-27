13:45 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Десятки населенных пунктов в Молдове, в том числе в Приднестровье, остаются без света
Ураганный ветер и сильный снег привели к обрывам линий электропередачи в центральных и южных районах Молдовы.
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КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. В центральных и южных районах Молдовы, в том числе в Приднестровском регионе, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов и отдельных абонентов.
В воскресенье центральные и южные районы республики оказались под действием мощного циклона, принесшего сильный снегопад и ураганный ветер, который рвал провода и валил деревья. В результате десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.
Что сообщили в Premier Energy
За минувшую ночь сотрудникам компании Premier Energy, которая снабжает электроэнергией центр и юг Молдовы, удалось возобновить подачу энергоносителя в 63 населенных пунктах, сообщили в пресс-службе, однако 139 еще остаются обесточенными.
«Согласно оперативной ситуации, зафиксированной диспетчером компании, в понедельник, 27 ноября, в 10:00 частично или полностью отсутствовало электричество в 139 населенных пунктах 16 районов, больше всего пострадал юг республики».
Уточняется, что работы велись всю ночь, однако серьезным препятствием к их нормальному проведению послужили занесенные снегом подъездные пути к ЛЭП: увязли даже «Уралы» спасателей.
«К сожалению, основным препятствием для проведения данных работ является отсутствие доступа к объектам из-за занесенных дорог. Так, ночью в снегу застряло несколько транспортных единиц электрокомпании, а также прибывшие для отбуксировки два полноприводных грузовика типа “Урал” Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям».
Ситуация в Приднестровье
В Приднестровье на утро 27 ноября без света оставались более 8,5 тысячи абонентов. Отдельные отключения есть в Тирасполе. В Бендерах нет света в селе Гиска (частично), в Слободзейском районе — в селе Владимировка, в пгт Первомайск (нижняя часть) и частично в селе Коротное.
В Григориопольском районе отключены село Малаешты, Красногорка и частично — Тея, Токмазея и Шипка. В Дубоссарском районе — Красный Виноградарь, Афанасьевка, Калиновка, Новая Лунга и Ягорлык. Нет света в нижней части самого города и в селе Дзержинское.
По Рыбницкому району отключены Михайловка и Жура, частично — Воронково, Малый Молокиш и Ульма.
Ремонтные бригады работают круглосуточно. Как уточняется, сложность состоит в том, что обрывы линий электропередач произошли одновременно в разных местах. Кроме того, и здесь пока не расчищены дороги к ряду сёл. Подключить всех бытовых абонентов планируется к вечеру понедельника.