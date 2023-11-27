14:08 (мск), источник: РИА Новости
Источник сообщил о гибели моряка во время шторма в Краснодарском крае
Во время шторма в Краснодарском крае в Керченском проливе погиб моряк.
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КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. Один моряк погиб в Керченском проливе, другой пострадал в порту Тамани в результате шторма на Кубани, сообщил РИА Новости источник.
«Погиб член экипажа Kavkaz 1. У него была травма тазобедренного сустава. Судно находилось в Керченском проливе под флагом Мальты. Второй пострадавший — механик с судна GAIA I, которое находилось в порту Тамани под флагом Панамы. Мужчине оторвало судовой дверью два пальца руки», — рассказал собеседник агентства.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
В понедельник утром сильный шторм выбросил на мель в районе анапского поселка Витязево в 440 метрах от берега сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту 21 член экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта, никто из них не пострадал. В Росморречфлоте отметили, что силы и средства «Морспасслужбы» приведены в готовность. Аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода.