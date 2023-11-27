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13:52 (мск), источник: АиФ Кубань

Оперштаб подтвердил, что найден один погибший в шторм в Сочи

На месте проводят необходимые следственные мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

Оперштаб подтвердил, что найден один погибший в шторм в Сочи.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, сейчас на месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия.

Сочинцам и туристам рекомендуют воздержаться от прогулок у воды и предпринять необходимые меры предосторожности из-за непогоды. В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что тело неизвестного выловили в районе находящегося на Приморской улице ресторана.

«АиФ-Юг» писал — в Сочи рухнул трехэтажный дом на береговой линии. Предварительно, обошлось без пострадавших, люди успели покинуть здание.

За ночь в Краснодарском крае упало 255 деревьев. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлоконструкций.

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