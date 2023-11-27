Десятки домов Ростовской области оказались в воде

«Вода залила уже всю площадь перед и позади бывшего административного здания порта. Вплотную к территории музейного объекта — Остатки Азовской крепости», — передает с места событий наш фотокорреспондент.
«Затопление очень сильное, последний раз лет десять назад такое видел. Залило все, соседи, кто рядом с портом живут, говорят, вода в подвалах тоже стоит. А спасатели — молодцы! Выручают людей, и стар и млад», — поделился местный житель.
С подтоплением хуторяне встречаются не в первый раз. Они знают, что нужно взять документы, вещи первой необходимости и ждать помощи спасателей.
«Это довольно частое явление. Воду нагоняет несколько раз за год. Ветер, который нагоняет воду, на местном наречии называется “низовка”. Но чтобы так сильно было — это очень редко», — рассказал местный житель.
Местные жители также сообщают, что затопило хутор Петровский и хутор Дугино.