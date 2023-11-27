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14:21 (мск), источник: CityTraffic.ru

В Самаре погибла пасса­жирка грузовой ГАЗели, врезав­шейся в грузовик

Авария произошла ночью 27 ноября 2023 года на Южном шоссе.

Источник: CityTraffic.ru

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ночью в понедельник 27 ноября, по Южному шоссе со стороны улицы Уральской в направлении улицы Промышленности двигалась грузовая ГАЗель, которой управлял 22-летний молодой человек. Превысив скорость, водитель в 2:15 врезался в стоящий грузовик МАН. Это произошло в районе дома № 14 В на Южном шоссе.

В результате столкновения на месте аварии погибла пассажирка ГАЗели, 27-летняя женщина.

Во время загрузки произошла ошибка.
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