14:21 (мск), источник: CityTraffic.ru
В Самаре погибла пассажирка грузовой ГАЗели, врезавшейся в грузовик
Авария произошла ночью 27 ноября 2023 года на Южном шоссе.
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Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ночью в понедельник 27 ноября, по Южному шоссе со стороны улицы Уральской в направлении улицы Промышленности двигалась грузовая ГАЗель, которой управлял 22-летний молодой человек. Превысив скорость, водитель в 2:15 врезался в стоящий грузовик МАН. Это произошло в районе дома № 14 В на Южном шоссе.
В результате столкновения на месте аварии погибла пассажирка ГАЗели, 27-летняя женщина.