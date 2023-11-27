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14:44 (мск), источник: Новая Кубань

Появилось видео с места обрушения железной дороги в Краснодарском крае

Кадры сделаны в Лазаревском районе Сочи.

Источник: телеграм-канал

На Черноморском побережье продолжают устранять последствия мощного урагана. В Лазаревском районе Сочи сель снес часть железной дороги, над восстановлением которой трудятся уже несколько часов.

В Сети опубликовано видео с места ЧП. На кадрах видно, что в море смыло несколько десятков метров железнодорожного пути. Восстановительные работы осложняет непрекращающийся шторм. По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать в Сочи в течение суток 27 ноября.

По поручению главы города Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что из-за обрушения железнодорожный путей в Сочи из графика выбились 50 пассажирских поездов.

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