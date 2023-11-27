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15:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовое отравление студентов произошло в архитектурно-строительном вузе Петербурга

В Петербурге несколько студентов попали в больницу после обеда в университетской столовой.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете студенты массово отравились в столовой. По предварительной информации, виновником случившегося мог стать салат «Цезарь». Несколько учащихся попали в больницу, у них подозревают сальмонеллез. Теперь в вузе проводится проверка, пока пострадавшие студенты находятся на лечении.

— Обслуживанием столовой занимается отдельная подрядная организация, но большинство блюд готовится на месте при тщательном контроле качества. Поставщиков самостоятельно подбирает подрядчик. Руководство университета, безусловно, в курсе ситуации.

рассказали Spb.kp.ru в пресс-службе вуза

После случившегося столовую закрыли. Специалисты Роспотребнадзора начали проверять продукты и оборудование. На данный момент известно, что в смывах помещения и на руках сотрудников нет болезнетворных бактерий. Но проверка еще не закончилась. В университете ждут ее результатов.

Точное количество пострадавших пока не известно, но уже понятно, что их — больше 10 человек.

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