15:28 (мск), источник: АиФ Пермь
В Перми в автобусе № 67 у молодого пассажира случился припадок
Водитель вызвал скорую помощь.
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Пассажиры автобуса № 67 стали свидетелями эпилептического припадка у вошедшего в автобус молодого человека днём 27 ноября, сообщает 59.RU, ссылаясь на слова очевидцев происшествия.
Юноша внезапно упал и начал биться в припадке, на нём заметили пену. Водитель вызвал на место происшествия скорую помощь. Молодому человеку полегчало ещё до приезда врачей, он поднялся с пола сел на сидение, пояснив, что ничего не помнит. После того, как юношу увели из салона медики, автобус продолжил движение по маршруту.
В Минздраве Пермского края perm.aif.ru рассказали, что информации о госпитализации молодого человека в ведомство не поступало и, вероятнее всего, помощи медиков на месте оказалось достаточно.