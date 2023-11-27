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15:22 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму достигло четырех человек

КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. Количество погибших на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех, тело мужчины обнаружили на Суджукской косе в Новороссийске, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«Труп найден на Суджукской косе, личность не установлена, есть повреждения, рваная рана головы, возможно во время шторма», — рассказали в ведомстве.

Ранее во время шторма тело погибшего нашли на территории Сочи, также, предварительно, в селе Морское под Судаком еще один человек погиб — он вышел смотреть на волны. Кроме того, в Керченском проливе погиб моряк.

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.

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