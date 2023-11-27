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15:04 (мск), источник: АиФ Кубань

Еще один человек погиб при шторме в Краснодарском крае

Ранее сообщалось об одном погибшем в Сочи.

Еще один человек погиб при шторме в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Тело мужчины найдено в Новороссийске. Сейчас полицейские устанавливают личность утонувшего. Назначена дактилоскопия.

Ранее сообщалась об одном погибшем в Сочи. Тело неизвестного нашли в районе находящегося на Приморской улице ресторана.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, сейчас на месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия.

Местным жителям и туристам рекомендуют воздержаться от прогулок у воды и предпринять необходимые меры предосторожности из-за непогоды. В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

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