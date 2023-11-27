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15:08 (мск), источник: ТАСС

«Аэрофлот» из-за непогоды в Сочи предложит пассажирам бесплатно перенести дату вылета

МОСКВА, 27 ноября./ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» из-за непогоды в Сочи предложит пассажирам бесплатно перенести дату вылета, говорится в сообщении перевозчика.

Источник: Reuters

«Аэрофлот», в связи с затрудненной транспортной доступностью аэропорта Сочи из-за последствий неблагоприятных метеоусловий, предлагает пассажирам с билетами на 27 ноября бесплатно перенести дату вылета. Изменения можно произвести в пределах 24 часов от времени, указанного в билете", — отмечается в сообщении.

В Краснодарском крае наблюдается штормовая погода с ливнями и усилением ветра. В Сочи во время шторма погиб один человек, еще пять пострадали при падении деревьев и металлических конструкций. Ветром сорвало крыши с жилых домов и социальных объектов, штормом на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза. На территории региона действуют семь штормовых предупреждений: возможны подъемы уровня воды в реках, нагонные явления, волнение моря в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе, в Сочи прогнозируется очень сильный снегопад.

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