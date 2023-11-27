15:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Советник Главы Крыма предупредил об украинских фейках в Сети на фоне непогоды
Он попросил доверять только официальной информации.
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Из-за бушующей второй день стихии на крымском полуострове в Сети появились украинские фейки. Об этом сообщил Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков и призвал крымчан доверять только официальным источникам.
— Фиксируем массовые украинские вбросы в чатах и соцсетях для нагнетания ситуации. Доверяем только официальным источникам информации, — отметил он в Telegram-канале.
Напомним, на всей территории полуострова 27 ноября продолжает действовать штормовое предупреждение. Из-за прохождения средиземноморского циклона в понедельник ожидается ураган до 40 метров в секунду, ливни, переходящие в мокрый снег, и гололедица. В Крыму введен режим ЧС.
27 ноября объявлен нерабочим днем. В Черном море ограничено судоходство. Из-за подтоплений была закрыта трасса Саки — Евпатория. На месте организован объезд и создан оперативный штаб. В Севастополе из-за мощного урагана в понедельник объявили нерабочим днем и введен режим ЧС.